РИАМО - 26 дек. Жители Подмосковья, которые будут добросовестно разделять мусор, будут платить меньше за его утилизацию, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы верим, что раздельный сбор мусора будет нарастать. В будущем те, кто разделяет мусор, будут получать не только ментальное удовлетворение, но и будет послабление тарифное, но и наказание, повышенный тариф для тех, кто не разделяет мусор», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в 2019 году встанет вопрос о создании индустрии по вторичному использованию сырья.

«Мы придем к этому очень быстро. Наш инвестблок уже готовит предложения, стимулирующие к созданию таких переработок - пластика, стекла, металла, текстиля и бумаги на нашей территории. Уже сейчас мы видим, что мусора больше, чем мы раньше декламировали, мусора меньше становиться не будет. То, что КПО (комплексы по переработке отходов – ред.) будут простаивать - это исключено. Думаю, что все «хвосты» будут сжигаться на этих четырех заводах (по термической обработке отходов – ред.), чтобы вырабатывать электричество. Проблем с окупаемостью нет, с избытком мощностей – нет», - заключил Воробьев.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.

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