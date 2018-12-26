РИАМО - 26 дек. Ученые Томского политехнического университета и Томского государственного университета разработали оптимальный метод для экологического мониторинга с помощью мхов, его можно использоваться для оценки качества воздуха в городах, сообщает Газета.ru.

Статья об исследовании опубликована в журнале Environmental Monitoring and Assessment. Работа поддержана грантом президентской программы исследовательских проектов РНФ.

«Чтобы выяснить, какие факторы влияют на качество мониторинга, группа физиков и биологов из Томского политехнического университета и Томского государственного университета предложила собственный метод. В отличие от большинства предыдущих исследований томские ученые выбрали для мониторинга мох, растущий не на земле, а на стволах деревьев. Такие мхи называются эпифитными», – говорится в сообщении.

В ходе эксперимента ученые закрепили тонкие слои мха (не более 1 сантиметра толщиной) на нейлоновой сетке с мелкой ячейкой и поместили на стволы деревьев в двух разных местах в городской черте Томска.

«Исследователи выбирали растущие рядом деревья разных видов: тополя и березы. На стволе каждого дерева на высоте 0,5 и 1,5 метра крепили вертикально по три-четыре планшета. Всего было использовано 27 сеток размером примерно с лист бумаги А4. Они находились на деревьях больше 20 недель — с конца мая по начало октября. При этом мох на большинстве сеток сохранил жизнеспособность», – подчеркивается в сообщении.

Исследователи сравнили концентрации химических элементов в образцах мха, находившихся в одной и той же точке, но на разных деревьях или расположенных на разной высоте. На накопление мхом большинства химических элементов не оказали никакого влияния ни вид дерева, ни положение образца относительно источников загрязнения (дорог и предприятий), ни высота размещения образца.

«Нам удалось показать, что метод активного биомониторинга с использованием эпифитных мхов дешев и удобен для применения», – отметила руководитель проекта РНФ Наталья Рогова.

Она уточнила, что такие мхи не требуют специальных устройств для размещения, так что подготовить образцы и разместить их даже на большой территории очень просто.

«При этом, как доказало наше исследование, неважно, на каких деревьях и как именно вы размещаете образцы. Метод может значительно упростить экологические исследования, так как может быть адаптирован для любой территории», – заключила Рогова.