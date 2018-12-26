РИАМО - 26 дек. Многокилометровые пробки образовались на дорогах Москвы в среду днем, перегружены основные улицы города – центральные, а также частично МКАД, Третье транспортное и Садовое кольца, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, плотное движение зафиксировано на внешней и внутренней сторонах на юго-востоке МКАД, на севере, западе и востоке магистрали. Большие заторы наблюдаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах. Кроме того, практически парализовано движение на улицах в центре города – стоят Москворецкая, Кремлевская, Раушская набережные, улицы Большая Якиманка, Большая Полянка, Житная, Крымский Вал, Валовая.

По прогнозу сервиса, ситуация улучшится только после 21:00, тогда пробки оцениваются в шесть баллов. До этого времени движение в городе будет парализовано 8-балльными пробками.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха днем опустится до минус 11 градусов. Снег может усилиться к вечеру.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.

Специалисты прогнозируют, что основной пик загруженности дорог придется на 24-28 декабря, но к 31 числу трафик движения пойдет на спад.