РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Депутат Государственной думы Лидия Антонова и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду поздравили с наступающим Новым годом детей и их приемных родителей, проживающих в учреждении «Наш дом» в деревне Марусино, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
«Мы сегодня (26 декабря - ред.) приехали в этот бывший детский дом. А теперь это дом, где живут семьи с приемными детьми. Пять лет назад я посещала его, тогда мы переходили на новую форму семейного воспитания детей. Была большая группа детей, имеющих проблемы со здоровьем. Они оставались в детских домах. Этот детский дом стал одним из первых, который был модернизирован в дом для проживания семей с приемными детьми», – сказала Антонова.
Она добавила, что тогда она предложила, чтобы сами работники-педагоги смогли бы стать приемными родителями. Тем более, что семьи такой категории серьезно поддерживаются на уровне государства.
Она подчеркнула, что главное воспитать человека, который не повторит печальный опыт своей семьи.
«Я думаю, что пример этого дома – это точка роста других родителей, которые хотят стать приемными родителями. С 1 января 2019 года в городском округе Люберцы совсем не будет детского дома, он закрывается. Это значит, что много людей, имея свои семьи, готовы поделиться материнством и отцовством с детьми, которые в трудной ситуации», – добавила Антонова.
Ружицкий подчеркнул, что в помещении теплая домашняя обстановка, как в дружной семье.
«Недавно мы были в семье, у которых 13 детей, они ждут четырнадцатого. Там царит доброта, любовь, взаимопонимание, спокойствие. Здесь то же самое. Только у вас тут более просторные помещения. У вас жизнь сложилась изначально не самым удачным образом, но теперь вы живете здесь. Мы пришли сегодня вас поздравить с Новым годом, пожелать вам счастья, благополучия, пусть ваши мечты сбываются», – резюмировал Ружицкий.
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