РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Депутат Государственной думы Лидия Антонова и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду поздравили с наступающим Новым годом детей и их приемных родителей, проживающих в учреждении «Наш дом» в деревне Марусино, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Мы сегодня (26 декабря - ред.) приехали в этот бывший детский дом. А теперь это дом, где живут семьи с приемными детьми. Пять лет назад я посещала его, тогда мы переходили на новую форму семейного воспитания детей. Была большая группа детей, имеющих проблемы со здоровьем. Они оставались в детских домах. Этот детский дом стал одним из первых, который был модернизирован в дом для проживания семей с приемными детьми», – сказала Антонова.

Она добавила, что тогда она предложила, чтобы сами работники-педагоги смогли бы стать приемными родителями. Тем более, что семьи такой категории серьезно поддерживаются на уровне государства.

«За пять лет дом переоборудовали в очень удобные и просторные квартиры. Здесь живут 5 семей, в которых по 5-6 детей, всего 22 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, к ним нужен особый подход. Приемные родители – это опытные психологи и педагоги. Уже выросли старшие ребята, они получают благоустроенные квартиры по программе губернатора Подмосковья», – пояснила Антонова.

Она подчеркнула, что главное воспитать человека, который не повторит печальный опыт своей семьи.

«Я думаю, что пример этого дома – это точка роста других родителей, которые хотят стать приемными родителями. С 1 января 2019 года в городском округе Люберцы совсем не будет детского дома, он закрывается. Это значит, что много людей, имея свои семьи, готовы поделиться материнством и отцовством с детьми, которые в трудной ситуации», – добавила Антонова.

Ружицкий подчеркнул, что в помещении теплая домашняя обстановка, как в дружной семье.

«Недавно мы были в семье, у которых 13 детей, они ждут четырнадцатого. Там царит доброта, любовь, взаимопонимание, спокойствие. Здесь то же самое. Только у вас тут более просторные помещения. У вас жизнь сложилась изначально не самым удачным образом, но теперь вы живете здесь. Мы пришли сегодня вас поздравить с Новым годом, пожелать вам счастья, благополучия, пусть ваши мечты сбываются», – резюмировал Ружицкий.