РИАМО - 26 дек. Специальный штаб по контролю за сбором мусора будет работать в Подмосковье в первом квартале 2019 года, при этом особого внимания требует частный сектор, также будет работать горячая линия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Впервые в истории нашей страны принята вся документация, которая позволяет нам навести порядок с мусором. 1 января начинает работать новая система работы с мусором силами региональных операторов. Мы создали специальный штаб на первый квартал, который будет мониторить и сопровождать все процессы, связанные с мусором, чтобы избежать навалов мусора, будет горячая линия. После Нового года мусора кратно больше, чем в обычные дни», - сказал Воробьев на традиционной встрече с журналистами.

Он отметил, что особого внимания требует частный сектор.

«Это большая сложная работа, мы понимаем ответственность, очень надеемся, что все региональные операторы будут добросовестно выполнять свои обязанности», - заключил Воробьев.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.