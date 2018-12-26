РИАМО - 26 дек. Москомстройинвест одобрил реализацию квартир в шести корпусах ЖК «Саларьево парк», комплекс расположен в поселке Сосенское вблизи деревни Николо-Хованское в ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве № 214-ФЗ (ЗОС) выдано ООО «Тирон» (входит в ГК ПИК), которое возводит данную жилую застройку», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что застройщик может приступить к реализации квартир по договорам долевого участия (ДДУ) в корпусах №№35, 36, 37, 43, 45, 46 жилого комплекса с подземным паркингом.

Ранее, в ноябре 2018 года, застройщик получил право реализовывать квартиры по ДДУ в корпусах № №34, 38-41 ЖК «Саларьево парк».

В рамках реализации проекта инвестор планируется возвести 1,43 миллиона квадратных метров жилья.

«Также на территории жилого комплекса возведут 12 детских садов на 2700 мест и 6 общеобразовательных школ для 6250 учеников», – дополняется в материале.

Согласно закону о долевом строительстве, ООО «Тирон» должен вносить в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства платеж в размере 1,2% от цены каждого ДДУ в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками.

По действующему ФЗ застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, так как без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый ДДУ.