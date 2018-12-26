РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали 31-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, его подозревают в серии разбойных нападений на офисы кредитных организаций и похищении денежных средств, сообщается на сайте МВД России.

В Подольске злоумышленник ворвался в помещение одной из кредитных организаций на Революционном проспекте и, угрожая сотруднице похожим на пистолет предметом, похитил денежные средства в размере около 800 тысяч рублей.

«Оперативниками УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 31-летний гражданин одной из республик Средней Азии, подозреваемый в совершении серии разбойных нападений», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого по месту жительства. По имеющейся информации, он может быть причастен к совершению аналогичного преступления.

По факту разбойных нападений возбудили несколько уголовных дел. В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.