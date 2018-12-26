РИАМО - 26 дек. В Московской области проводилась полномасштабная работа по всем направлениям по содействию развитию конкуренции, хороших результатов в этой сфере удалось добиться благодаря взаимодействию с муниципальными образованиями, сообщила РИАМО заместитель председателя комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева.

Подмосковье заняло первое место в группе «Финансово-экономические центры и сырьевые экспортоориентированные регионы» рейтинга регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции в 2017 году, в общем рейтинге Московская область заняла второе место. Рейтинг подготовило министерство экономического развития РФ.

«У нас проводилась полномасштабная работа по всем направлениям, которая заложена в стандарте развития конкуренции, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации. <…> У нас достаточно сложный регион в этом направлении, потому что у нас много муниципальных образований», — сказала Журавлева.

Она добавила, что в этом году особо была отмечена работа с муниципальными образованиями, всего их 67.

«В распоряжении правительства указано, что муниципальные образования в регионах осуществляют содействие развитию конкуренции. <…> Когда мы с ними начали работать, а работа в большинстве проводится на территориях, с отдельными муниципальными образованиями мы отработали перечень мероприятий, исходя из специфики каждого муниципального образования», - отметила Журавлева.

Она отметила, что рейтинг формируется с 2013 года. В 2013 и 2014 годах Московская область занимала 16-18 место. Уже в 2015 году Подмосковье занимало десятое место. В 2016 году регион поднялся до четвертого места. По итогам 2017 года Московская область заняла второе место.

По ее словам, каждый год в Московской области готовится доклад президенту о лучших практиках, которые внедряются в регионе. Также она отметила, что с муниципальными образованиями был проработан вопрос о подготовке своих докладов губернатору, на основании которых составляется обобщенный доклад с указанием лучших практик в области.

«Весь стандарт конкуренции направлен на удовлетворение жителей региона товарами и услугами региона, которые им предлагаются в регионе, и на удовлетворенность предпринимателей условиями ведения бизнеса в регионе», - добавила Журавлева.

Она отметила, что в регионе проводятся обучающие семинары и встречи с предпринимателями совместно с представителями торгово-промышленных палат в муниципальных образованиях.

По ее словам, в Подмосковье в дальнейшем будут проводиться мероприятия, направленные на улучшение условий ведения предпринимательства в регионе.