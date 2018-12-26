РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. Ссора двух мужчин в подмосковном Королеве закончилась жестокой дракой, в результате один из участников конфликта попал в больницу с сотрясением головного мозга и с закрытой черепно-мозговой травмой, он в коме, сообщил в среду «РИАМО в Королеве» сотрудник главного управления МВД России по Московской области.

По его словам, 25 декабря в 16:40 в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев от дома по улице Тихомировой бригада «скорой помощи» госпитализировала мужчину 1985 года рождения, зарегистрированного по адресу: Королев, микрорайон Первомайский, улица Пушкина. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные раны головы и шеи, в результате которых он попал в кому.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1982 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении гражданина избрана мера пресечения – подписка о невыезде.