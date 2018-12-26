РИАМО - 26 дек. Свыше 4,5 тысяч человек и порядка 1,8 тысячи единиц техники будут следить за безопасностью на территории Московской области в период новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Всего в период предстоящих новогодних каникул на территории Московской области ежедневно будет обеспечивать безопасность группировка в составе более 4,5 тысяч человек и порядка 1,8 тысячи единиц техники», – говорится в сообщении.

На особом контроле – места проведения праздничных мероприятий с участием детей, утренников и детских елок. Таких мест в Подмосковье 2420, все они проверены на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Также организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений и полиции.

На водных объектах в праздничные дни будет организовано усиленное патрулирование, в котором задействуют порядка 700 человек и более 100 единиц техники.

Для того, чтобы минимизировать риски травматизма людей при использовании пиротехники в предстоящие праздники, на территории Подмосковья выделено 306 площадок, на которых разрешено запускать фейерверки.

«На всех этих площадках будет организовано дежурство сотрудников ГУ МЧС по Московской области, «Мособлпожспас», правоохранительных органов и добровольных спасателей», – дополняется в материале.

Власти региона приняли все необходимые меры для безаварийного и безопасного проведения новогодних каникул, в частности, службы региона провели работу по предотвращению случаев аварийного отключения тепла, электроэнергии, газоснабжения.

«Главная задача, которую ставит перед нами губернатор, – обеспечить жителям и гостям Московской области комфортный и безопасный отдых в этот период. Должны быть приняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить аварийных отключений тепла, электроэнергии, перебоев с водоснабжением, газоснабжением и прочих происшествий», – сказал Пестов.

Он добавил, что, если такие ситуации произойдут, важно организовать их оперативное и слаженное устранение.

Так, в каждый праздничный день будет дежурить ответственный из числа высшего руководства, сформирован областной штаб и штабы в каждом муниципалитете. Все энергокомпании, ресурсоснабжающие организации, предприятия ЖКХ, управляющие организации будут работать в режиме повышенной готовности.

Для ликвидации возможных технологических нарушений на энергообъектах в период праздников может быть привлечено до 750 аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных необходимой техникой и оборудованием.