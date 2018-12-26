РИАМО - 26 дек. В подмосковном городе Кубинка-10 Одинцовского района в одном из жилых домов произошло возгорание, в результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В Кубинке-10, дом 72 произошло возгорание в жилом доме на втором этаже. По предварительной информации, загорелась мебель. Четыре человека получили отравления. Трое из них госпитализированы, один человек от госпитализации отказался», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В 14:22 пожар удалось ликвидировать. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.