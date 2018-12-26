РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. В подмосковном Подольске во время новогодних и рождественских праздников планируют провести более 300 культурно-массовых мероприятий, ожидается, что мероприятия посетят более 100 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Праздничные, новогодние и рождественские мероприятия пройдут во всех микрорайонах Подольска. Так, в этот период в учреждениях и общественных пространствах округа запланировано провести более 300 культурно-массовых мероприятий. В частности, в культурно-досуговых учреждениях с 26 декабря по 5 января будут проведены 110 новогодних утренников и представлений для детей и взрослых, в том числе на безвозмездной основе для 765 детей-сирот, детей, находящихся под опекой, а также ребят из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», – говорится в сообщении.

Одной из шести главных региональных площадок в рамках областной акции «Зима в Подмосковье» в приближающиеся новогодние праздники станет туристический кластер «Дубровицы». Здесь с 28 декабря по 8 января пройдет множество разных мероприятий.

«В Дубровицах будет организовано катание с горок, в культурно-просветительском центре «Дубровицы» запланировано проведение праздничных новогодних представлений. Жителей и гостей нашего муниципального образования ждут веселые ярмарки, продажа сувенирной продукции, спортивные соревнования, катание с горок, интерактивные программы для детей и взрослых. В этот период в Дубровицах будет создана полноценная инфраструктура», – поясняется в материале.

Также в рамках проекта создания пилотных территорий культурного отдыха в лесах Московской области, в лесопарковой зоне «Елочки» с 30 декабря по 8 января будет организована площадка для зимнего отдыха с точками питания, прокатом тюбингов, катанием на лошадях, интерактивными творческими программами и сезонными аттракционами. А 30 декабря и с 4 по 6 января в парке имени Талалихина, в детском парке культуры и отдыха на улице Заводской микрорайона Климовск и в парке «Дубрава» на улице Победы микрорайона Климовск будут организованы интерактивные программы и спортивные соревнования. Начало мероприятий в 12:00.

Помимо этого, в библиотеках запланированы свыше 70 мероприятий – литературные новогодние утренники, познавательные и мультимедийные программы. Всего в горокруге ожидается, что в культурно-массовых мероприятиях, посвященных Новому году и Рождеству Христову, примут участие более 100 тысяч человек.