РИАМО - 26 дек. Молодежная команда «Атланты» совместно c представителями компании Siemens Healthineers поздравила с Новым годом детей из неврологического отделения Мытищинской городской больницы, ребятам подарили более 300 мягких игрушек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Хоккеисты 25 декабря привезли детям игрушки, которые были собраны в рамках новогоднего матча с командой «Алмаз». Все болельщики на «Арене Мытищи» смогли принять участие в благотворительной акции, создав красочный «Мишкопад», забросав лед мягкими игрушками.

«Помимо мягких игрушек «Атланты» подарили детям хоккейные подарки: свитер с автографами игроков, настольный хоккей и разные хоккейные сувениры», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что дети – будущее нашей страны.

«Наша задача сделать их жизнь как можно светлее. Хоккеистам молодежной команды «Атланты» удалось этот сделать. Они создали для детей в Мытищинской городской клинической больнице настоящий праздник, подарив им множество подарков и, главное, свое внимание. Важна роль и болельщиков команды, которые принесли на игру столько мягких игрушек», – сказал он.

Такие благотворительные акции делают наш мир лучше, резюмировал Терюшков.

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