РИАМО - 26 дек. В столичном департаменте городского имущества (ДГИ) с 14 января 2019 года будут оказывать услуги по земельным вопросам на постоянной основе, жители Москвы смогут обращаться по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Департамент оказывает 21 госуслугу, связанную с землей и нежилым имуществом, и с начала 2018 года в ДГИ обработал 56 тысяч заявок от москвичей по данному виду услуг. Помимо информирования в личном кабинете на портале mos.ru о статусе готовности той или иной услуги заявители в ряде случаев нуждаются в очной консультации профильных специалистов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в департамент поступают обращения граждан, требующие разъяснений.

«Поэтому для оптимизации работы с обращениями граждан в департаменте городского имущества с 14 января 2019 года будут проводиться консультации по земельным и имущественным вопросам с привлечением сотрудников профильных управлений. За консультацией смогут обратиться как физические лица, так и представители некоммерческих организаций, а также субъекты малого и среднего бизнеса», – уточняется в материале.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что если у заявителей остаются вопросы по ряду услуг в сфере земли и нежилого имущества, они могут обратиться в службу «Одного окна», согласно графику приема.

«Проведение очных консультаций упростит взаимодействие заявителей с департаментом и позволит им получить компетентную помощь от профильных специалистов по той или иной госуслуге в сфере земельных отношений и нежилого имущества», – дополняется в сообщении.

Заявители могут обратиться в подразделение службы «Одного окна» по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1. Консультации будут предоставляться с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед.