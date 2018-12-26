РИАМО - 26 дек. Свыше 50% жителей Москвы позитивно оценивают работу системы здравоохранения, которая активно развивается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я очень переживал, когда увидел социологию, по которой треть москвичей были довольны здравоохранением, а две трети – недовольны. Я был поражен, когда узнал, что в самой лучшей стране мира в области здравоохранения – в Германии – тоже только треть немцев довольны своим здравоохранением. Но это не должно нас расслаблять. Я очень рад, что нам удалось переломить негативное отношение, и <…> у нас более 50% москвичей все-таки позитивно относятся к здравоохранению», – сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он подчеркнул, что главным показателем оценки работы системы здравоохранения в Москве является мнение жителей.

В 2019 году на территории Москвы в эксплуатацию планируется ввести десять объектов здравоохранения, в том числе: три подстанции скорой медицинской помощи, шесть поликлиник и консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории городской больницы №64 по улице Вавилова.