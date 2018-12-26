РИАМО - 26 дек. Московский нефтеперерабатывающий завод участвует в развитии инфраструктуры района Капотня: МНПЗ завершил реновацию спортивного зала во Дворце культуры «Капотня», обновленную инфраструктуру будут использовать жители района для занятий в спортивных секциях, говорится в сообщении пресс-службы завода.

В церемонии открытия приняли участие депутат Московской городской думы Инна Святенко, генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер, представители городской администрации. Проект был реализован в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«Новый зал оснащен всем необходимым для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. В рамках ремонта в помещении сделали травмобезопасное, антискользящее покрытие пола, полностью заменили электропроводку, установили энергосберегающие светодиодные светильники. Спортивный зал соответствует всем требованиям безопасности и рассчитан на посещение 3,5 тысячи человек в месяц», — говорится в сообщении.

Префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин отметил, что с просьбой привести в порядок спортивный зал в начале осени обратились жители Капотни. Благодаря участию в проекте МНПЗ удалось оперативно завершить эту работу.

«Московский НПЗ подает пример, как нужно реализовывать социальные программы в тесном взаимодействии с жителями и получать ощутимый результат. Современные спортивные объекты и инфраструктура рядом с домом — это большой вклад в комфортную среду города», — считает Святенко.

Как подчеркнул Зубер, благодаря программе «Родные города» МНПЗ активно участвует в развитии соседних районов.

«В приоритете — образовательные проекты, благоустройство и, конечно, спорт. Можно с уверенностью сказать, что отремонтированный зал прослужит жителям многие годы», — отметил Зубер.

Он также выразил надежду, что в спортзале воспитают немало спортивных талантов.