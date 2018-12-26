РИАМО – 26 дек. По данным Московской биржи, курс евро в ходе торгов превысил 79 рублей впервые с сентября, сообщает в среду Газета.ru.

«В ходе торгов курс евро повышался на 77 копеек, до 79,03 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» рос на 69 копеек – до 69,35 рубля», – отмечается в материале.

Накануне курс доллара рос на 0,3% до 68,9 рубля, а евро дорожал на 0,3% до 78,6 рубля.

Как прогнозируют эксперты, куда большее ослабление курса рубля будет в 2019 году. Падение национальной валюты связывают с неблагоприятным сочетанием нескольких факторов, включая снижение цен на нефть и антироссийские санкции.