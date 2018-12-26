РИАМО – 26 дек. В доме правительства Московской области состоялось торжественное вручение ключей дольщикам ЖК «Новая Алексеевская роща», который расположен в городском округе Балашиха на улице Лукино, передает в среду корреспондент РИАМО.

«В Московской области такая проблема как обманутые дольщики остается, но наша задача не только их решать, но не допустить появление новых обманутых дольщиков. То, что касается этого дома (ЖК «Новая Алексеевская роща» - ред.), были определенные сложности, существовал риск того, что мы не сможем по каким-то причинам его ввести», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин.

Он отметил, что все проблемы со строительством ЖК «Новая Алексеевская роща» решились благодаря участию зампреда правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексея Гордеева, министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«История дома достаточно сложная. Строительство ввелось довольно долго, но наконец-то оно завершено, можно сказать, что в Новый год вы входите счастливыми обладателями собственной недвижимости. От лица администрации городского округа Балашиха и главы округа сердечно поздравляю вас с праздниками, желаю тепла и уюта в Новом году», – добавил заместитель главы городского округа Сергей Лукичев.

Строительство жилого дома 6/2, расположенного на улице Лукино, началось в муниципалитете в 2017 году. Девятиэтажный двухсекционный жилой дом на 108 квартир общей площадью 5 705,3 квадратных метров был введен в эксплуатацию 14 декабря. История этого дома тесно связана с его соседними 17-этажными домами №№7 и 8, строительство которых началось в 2005 году.

Изначально в рамках проекта планировалось возвести восемь домов с детским садом, школой и ТРЦ. Во время кризиса, в 2009 году, строительство было остановлено, а в 2011 году застройщик объекта «МЭННИ» был признан банкротом по решению суда.

В конце 2010 года в проект вошел новый застройщик – компания «Севморшельфнефтегаз», который взялся строить 7 и 8 корпуса. В 2011 году все строительные работы на объекте были прекращены. В течение 5 лет люди ждали, что строительство объекта продолжится.

В мае 2016 года ГК «Гранель» взяла на себя обязательства по достройке объекта «Квартал Лукино» в Балашихе, который признали долгостроем.

После окончания работ в сентябре 2017 года застройщик получил заключение о соответствии построенных корпусов всем требованиям. Но в связи с тем, что часть земельных участков вошла в природоохранную зону парка «Лосиный остров», для ввода в эксплуатацию было необходимо согласование Минприроды России.

При личном участии полномочного представителя президента РФ в Центральном Федеральном округе Алексея Гордеева (на данный момент он занимает должность заместителя председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии – ред.), министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Московской области Андрея Воробьева были приняты меры, которые позволили получить все необходимые согласования и ввести проблемные дома №№7 и 8 на 688 дольщиков в эксплуатацию, а также завершить строительство дома 6/2 на 108 квартир с опережением графика.