РИАМО - 26 дек. Порядка 150 тысяч москвичей старшего поколения посещают занятия по программе «Московское долголетие», сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Около 150 тысяч людей старшего поколения уже занимаются по этой программе («Московское долголетие» – ред.). Я думаю, на будущий год их будет еще больше», – сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в настоящее время проводится работа по упрощению системы записи в кружки и расширению номенклатуры занятий.

«Количество людей, москвичей, которые перевалили возраст 80 лет, вот за эти годы удвоилось. То есть у нас было около 300 тысяч москвичей, которым было за 80, а сейчас уже 600 тысяч. Такая динамика очень серьезная. Поэтому вот о 80-летнем возрасте – это совсем не мечты», – добавил Собянин.

Проект «Московское долголетие» помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Для них на бесплатной основе работают спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города.

Проект стартовал в марте 2018 года. Чтобы стать участником и записаться в секции и кружки, необходимо прийти в любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича. Записаться можно и во время открытых уроков в парках столицы. С нового года это также можно будет сделать в местах проведения занятий.