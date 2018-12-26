РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска по требованию Госжилинспекции отремонтировала подъезд одного из домов в микрорайоне Климовск, поврежденный в результате пожара, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию Московской области поступило обращение жительницы многоквартирного дома №7/7 на проспекте 50-летия Октября в микрорайоне Климовск Подольска. Она отметила, что управляющая компания не спешит делать ремонт в подъезде жилого дома, пострадавшего от пожара. Она пояснила, что стены и потолки с 3 по 5 этажи были покрыты гарью и копотью, дышать которыми вредно.

«По поступившему обращению жилищные инспекторы незамедлительно организовали внеплановую выездную проверку, в ходе которой были выявлены следы разрушения штукатурного слоя и отслоения покрасочного покрытия подъезда №3 на указанных заявительницей этажах. По итогам проведенной проверки управляющей компании МУП «СЕЗ» было выдано предписание о проведении ремонта на всех этажах данного подъезда», – сказал Главный государственный жилищный инспектор региона Вадим Соков.

Он отметил, что на момент проведения контрольной проверки исполнения предписания сотрудники территориального отдела Госжилинспекции зафиксировали факт устранения всех выявленных ранее нарушений в полном объеме в установленные сроки.