РИАМО - 26 дек. На двух улицах на западе Москвы появились деловой и торговый центры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Так, по адресу: Нежинская улица, дом 13А введен в эксплуатацию деловой центр с комплексом бытовых услуг. Его площадь составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что разрешение на ввод в эксплуатацию получил также застройщик торгового центра, расположенного по адресу: улица Барклая, владение 10.

«Площадь торгового центра составила 11,2 тысячи квадратных метров», – уточнила Пятова.