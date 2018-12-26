РИАМО - 26 дек. Крупнейшие электросетевые компании Московской области – АО «Мособлэнерго», ПАО «МОЭСК» –сформировали 745 аварийно-восстановительных бригад для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Бригады в необходимом количестве обеспечены спецтехникой, а именно электротехническими лабораториями, автогидроподъемниками, экскаваторами-погрузчиками, бурильно-крановыми машинами и автокранами», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов,

Он дополнил, что все члены ремонтных и аварийных бригад на 100% укомплектованы спецодеждой, защитными средствами, средствами связи, навигаторами, приборами, инструментом.

«Также предприятиями энергетического комплекса заключены договоры с подрядчиками, с целью привлечения дополнительных сил и средств в случае возникновения масштабных технологических нарушений», – подчеркнул Неганов.

Министр пояснил, что для ликвидации возможных последствий аварийных и технологических отключений энергоснабжения в электросетевых компаниях имеется резерв необходимой техники и оборудования, а также запас имущества и материальных средств.

«Кроме того, на предприятиях созданы запасы резервного топлива, которые превышают нормативные в среднем на 30%», – резюмировал Неганов.