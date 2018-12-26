РИАМО - 26 дек. ООО «Каскад-ФТО» оштрафовано более чем на 2 миллиона рублей за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС в отношении ООО «Каскад-ФТО» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 2 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Каскад-ФТО» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых государственными бюджетными учреждениями здравоохранения.

Московское областное УФАС признало общество нарушившим закон о защите конкуренции и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.