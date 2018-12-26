РИАМО - 26 дек. За 11 месяцев 2018 года МособлЕИРЦ добился выплаты более 840 миллионов рублей задолженности абонентов перед поставщиками жилищно-коммунальных ресурсов и услуг, говорится в сообщении пресс-службы расчетного центра.

Работа по взысканию долгов начинается с извещения абонентов о возникшей задолженности. Большая часть жителей старается оплатить счета сразу после получения извещения. Тем абонентам, кто по объективным обстоятельствам не может сразу оплатить всю сумму долга, расчетный центр предлагает механизм рассрочки платежа. В том случае, если абонент не реагирует на предупреждения, ему может быть ограничено предоставление коммунальных услуг.

«В 2018 году специалисты МособлЕИРЦ отключили от электроэнергии около 86 тысяч абонентов. Как показывает практика, 95% должников после отключения находят средства на оплату ЖКУ. После предупреждений и отключений от электроснабжения должники оплатили счета за электричество на сумму более 437 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Если должник и после отключения продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. После вынесения судом решения о взыскании долга, для принудительного исполнения решения суда исполнительные документы передаются в Сбербанк и службу судебных приставов.

«За 11 месяцев 2018 года юристы единого расчетного центра предъявили в суды около 26 тысяч исковых заявлений о взыскании с неплательщиков 1,075 миллиарда рублей. По результатам судебно-претензионной работы жители Подмосковья оплатили по долгам за ЖКУ и электроэнергию более 404 миллионов рублей», - добавляется в материале.

Совместно с Федеральной службой судебных приставов в 2018 году МособлЕИРЦ провел около 300 рейдов по проверке должников на предмет исполнения судебных решений. У судебных приставов есть рычаги воздействия на неплательщиков - арест имущества, от бытовой техники до автомобиля, арест банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга.

«Платежи за ЖКУ - это средства, которые предназначены, в первую очередь, ресурсоснабжающим организациям, тем, кто обеспечивает наши дома теплом, водой, газом, электроэнергией. Это те средства, которые должны идти на жизнеобеспечение и развитие отрасли ЖКХ, ее модернизацию. Именно поэтому повышение платежной дисциплины – одна из приоритетных задач расчетного центра», - отметил генеральный директор МособлЕИРЦ Владислав Колесников.