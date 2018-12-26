РИАМО - 26 дек. Уходящий год стал для Москвы рекордным по многим параметрам, в том числе по объемам строительства и количеству иностранных туристов, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Этот год собрал столько рекордов, что хватило бы на всю книгу рекордов Гиннеса - и по стройкам, и по показателям, и по качеству, и по иностранным гостям», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Собянин также отметил, что после общения с москвичами он почувствовал заметные изменения в городе.

«В целом, мне кажется, в этом году мы стали больше любить и гордиться своим городом», - добавил мэр.

Говоря о развитии туризма в Москве, Собянин ранее отмечал, что этот бизнес приносит в бюджет города достаточно средств, которых хватило бы на полную реализацию программы реновации. При этом Москва становится все более популярной среди иностранных туристов, а сам город превращается в «яркий праздник».

О достижениях в строительстве ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он отмечал, что в 2018 году в городе ввели в эксплуатацию самый большой объем дорог за всю историю - 127 километров. Кроме того, к концу года в столице введут в эксплуатацию 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 3,45 миллиона «квадратов» жилья.