РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. В подмосковном Королеве УК «Жилсервис» заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушения при установке окон в подъезде, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Внеплановая проверка проводилась по обращению жителей дома №5 на Малой Комитетской улице в микрорайоне Юбилейный. Инспекторы Госжилинспекции установили, что в подъезде местами повреждены оконные заполнения. Было выдано предписание об устранении нарушений.
«В подъезде девятиэтажки в предписанный срок были заменены оконные стекла. Однако УК пришлось понести серьезное административное наказание за нарушение законодательства об энергосбережении. «Жилсервис» оштрафовали на 30 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
Руководитель надзорного ведомства Вадим Соков отметил, что, если управляющая компания не слышит жителей, не реагирует на их обращения – цена нескольких оконных стекол становится очень высокой.
«Коммунальщикам следует регулярно проводить осмотры мест общего пользования и устранять выявленные нарушения, а не дожидаться прихода жилищного инспектора», – сказал Соков.
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