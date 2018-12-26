РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 дек. В подмосковном Королеве УК «Жилсервис» заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушения при установке окон в подъезде, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Внеплановая проверка проводилась по обращению жителей дома №5 на Малой Комитетской улице в микрорайоне Юбилейный. Инспекторы Госжилинспекции установили, что в подъезде местами повреждены оконные заполнения. Было выдано предписание об устранении нарушений.

«В подъезде девятиэтажки в предписанный срок были заменены оконные стекла. Однако УК пришлось понести серьезное административное наказание за нарушение законодательства об энергосбережении. «Жилсервис» оштрафовали на 30 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Руководитель надзорного ведомства Вадим Соков отметил, что, если управляющая компания не слышит жителей, не реагирует на их обращения – цена нескольких оконных стекол становится очень высокой.

«Коммунальщикам следует регулярно проводить осмотры мест общего пользования и устранять выявленные нарушения, а не дожидаться прихода жилищного инспектора», – сказал Соков.