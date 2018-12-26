РИАМО - 26 дек. Поставщиков продуктов питания для 84 учреждений, подведомственных столичному департаменту труда и соцзащиты населения на два следующих года определят по результатам 21 конкурса с ограниченным участием, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Условия заключения контрактов представят публично представителям бизнеса и СМИ в рамках проекта «Биржа торгов» в Московской торгово-промышленной палате завтра, 27 декабря. Организатор закупок – ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы», – отмечается в сообщении.

Основной пул закупок – девять лотов – сформирован по территориальному признаку с учетом логистической специфики административных округов столицы.

«Треть закупочных процедур будет проведена с преференциями для поставщиков продуктов питания из России и стран Евразийского экономического сообщества в рамках приказа Минфина России от 4 июня 2018 года №126н», – подчеркивается в материале.

Таким образом, при оценке поданных предложений конкурсная комиссия дает плюс 15% дополнительного снижения заявке, в которой все товарные позиции произведены в России или ЕврАзЭС.

«Если такой заявитель признается победителем, то контракт с ним заключается по изначально предложенной им стоимости без учета добавленного снижения», – отмечается в сообщении.

Ценовые преференции являются действенным механизмом государственной поддержки, отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Ценовые преференции являются действенным инструментом государственной поддержки отечественных предприятий и компаний Евразийского экономического сообщества. В непростых внешнеэкономических условиях поддерживать и развивать конкуренцию предприятий пищепрома и сельхозпредприятий внутри страны призваны, в том числе, преференции на поставку продуктов питания», – заявил Дегтев.

В рамках двух закупок на поставку консервов, сахара, вафель и сухофруктов преимущества предоставляются учреждениям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 44-ФЗ. Одна закупка на поставку печенья, сушек, воды и соков предоставляет преимущество организациям инвалидов в соответствии со статьей федерального закона.

Кроме того, для таких поставщиков определена компенсация объявленного снижения Н(М)ЦК на 15%, которая не может превышать начальную стоимость закупки. Приоритет обусловлен правовым статусом данных учреждений и призван стимулировать их хозяйственную детальность.

«В настоящее время объявлены 13 закупок на поставку продуктов питания для учреждений департамента труда и соцзащиты населения, среди которых: 46 детских учреждений, десять пансионатов для ветеранов труда и ветеранов войн, семь реабилитационно-образовательных центров, центры социальной адаптации – перечислил Дегтев.

Всего до конца года будет опубликована 21 процедура. Начальная (максимальная) цена каждой закупки зависит от объемов и наименования продукции, и составляет от 103 до 374 миллионов рублей.

«Победители конкурсов станут известны в третьей декаде января 2019 года. Публичное представление закупок пройдет 27 декабря в рамках проекта «Биржа торгов» в МТПП по адресу: улица Петровка, 15. Начало в 10:00», – заключается в материале.