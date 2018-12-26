РИАМО - 26 дек. В грядущие новогодние праздники в столице будет побит прошлогодний рекорд по количеству туристов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Никаких сомнений нет (что рекорд по посещаемости Москвы будет побит – ред.). Причем это не в ощущениях дело, а в цифрах. У нас никогда не было, чтобы у нас гостиницы на 100% все были забронированы. Все билеты на поезда, автобусы междугородние, авиарейсы – все было раскуплено на Москву. Такого никогда не было», – сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, ранее всегда имелось около 30–40% свободных билетов и мест.

«Конечно, рекорд нам обеспечен и российских, и зарубежных туристов», – добавил Собянин.