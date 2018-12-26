РИАМО - 26 дек. Несколько улиц в Восточном административном округе Москвы до 31 января будут перекрыты из-за продления сроков реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок: Совхозный переулок в районе пересечения с Чебоксарской улицей. Период: с 21 декабря 2018 года до 31 января 2019 года. Особенности: полное перекрытие», – отмечается в сообщении.

Также движение ограничат на участке улицы Каскадная в районе дома 22. Помимо этого будут перекрыта улица Третьего Интернационала от Каскадной улицы, дом 3. На обоих участках будет доступна одна полоса с организацией приоритетного права проезда.

«Участок 3: Чебоксарская улица в районе пересечения с Совхозным переулком. Участок 4: Лениногорская улица от дома 31 до дома 32, строение 1. Особенности: одна полоса частично», – дополняется в материале.

Проезд ограничен на улице Свердлова от дома 46 до дома 46А. В пресс-релизе подчеркивается, что здесь одна полоса будет с обустройством уширений.