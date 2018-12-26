РИАМО - 26 дек. Порядка 90% всех проблем, с которыми сталкиваются москвичи, аккумулируются на портале «Наш город», большинство из них оперативно решаются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наш город», где 90% всех проблем, с которыми человек сталкивается реально – неубранный подъезд, лампочка не горит, яма на дороге, плохо автобус ходит, плохо с тобой обошлись там в поликлинике и так далее и тому подобное, – 90% огромного количества бытовых проблем аккумулируется на портале», – сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что большая часть таких проблем на портале быстро решается.

Портал «Наш город» – это проект, разработанный для улучшения качества жизни горожан и облика Москвы через активное участие москвичей в жизни столицы.

Население помогает властям столицы своевременно устранять возникшие сбои. Жители участвуют в контроле состояния инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, уборки, благоустройства территорий.

Только с апреля по октябрь этого года благодаря порталу решено свыше 450 тысяч проблем. Большинство обращений горожан касалось ухода за зелеными насаждениями во дворах, в парках и вдоль дорог (более 56 тысяч). Кроме того, пользователи сообщали о ямах и выбоинах на дорогах и тротуарах (более 38 тысяч), а также на придомовых территориях (более 31 тысячи).