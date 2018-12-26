РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В преддверии Нового года для воспитанников детского дома провели экскурсию по пожарно-спасательной части в микрорайоне Климовск Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

«Сегодня (26 декабря – ред.) накануне Нового года была организована экскурсия для детей-сирот из детского дома в пожарно-спасательную часть №77 Подольска, которая находится в микрорайоне Климовск. В начале экскурсии ребята рассказали стихи и преподнесли подарок пожарным. Личный состав провел для них экскурсию по пожарному депо, рассказал о службе и быте пожарных. Дети познакомились с помещениями, где проходит учебный процесс, и где личный состав тренируются, принимает пищу, а также с местами отдыха», – сказал сотрудник пожарной охраны.

Также в рамках мероприятия ребята примеряли специальную защитную одежду пожарных, знакомились с оборудованием, а также многие смогли посидеть за рулем пожарного автомобиля и в кабине боевого расчета.

«Во время экскурсии в пожарную часть ребята получили много полезной информации и бурю эмоций. И повзрослев, возможно кто-то из них выберет для себя профессию пожарного. В завершении экскурсии личный состав ПСЧ-77 преподнес ребятам подготовленные подарки», – пояснил сотрудник.