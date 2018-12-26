РИАМО - 26 дек. Депутаты столичного парламента планируют рассмотреть законопроекты о зацепинге, о посредничестве незаконной миграции и медосвидетельствовании призывников в весеннюю сессию 2019 года, сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, в столичном парламенте ведется постоянная работа, направленная на совершенствование законодательного регулирования в различных сферах общественной жизни. Прежде всего, речь о приведении законодательства Москвы в соответствие с федеральным.

«Что касается федеральных инициатив, продолжим работу над внесенным в Госдуму проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса РФ и статью 150 уголовно-процессуального кодекса РФ», предусматривающим ответственность за посредничество в незаконной миграции, а именно за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ или их транзитного проезда через территорию нашей страны», – сказал Шапошников.

Он добавил, что также Московская городская дума совместно с Государственной думой в рамках специально созданной рабочей группой дорабатывает проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в КоАП РФ в части ответственности за зацепинг.

«Законопроектом предлагается повысить ответственность за зацепинг на железнодорожном транспорте, а также установить такую ответственность на наземном транспорте и метрополитене. Полагаем, что этот законопроект поможет бороться с опасным увлечением молодежи, ставшим причиной большого количества несчастных случаев», – отметил Шапошников.

Также он добавил, что депутат и председатель комиссии парламента по безопасности Инна Святенко разрабатывает законопроект «Об опасных селфи». «Это рабочее название», – подчеркнул Шапошников.

Он также сообщил, что столичные депутаты считают необходимым подготовить новый проект федерального закона по изменению ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

«Мы предлагаем устранить правовой пробел, законодательно закрепив необходимость проведения исследований, выявляющих факт употребления наркотических средств гражданами при их первоначальной постановке на воинский учет», – заключил Шапошников.