РИАМО - 26 дек. Офицер отдела МВД «Павлово-Посадский» обвиняется в получении денег от граждан Вьетнама за отказ от возбуждения административного дела, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Участковому уполномоченному МО МВД России «Павлово-Посадский» предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий (часть 3 статьи 159 УК РФ). Полицейский, используя свое служебное положение, задержал шесть иностранных граждан, а впоследствии требовал денежное вознаграждение за то, чтобы их не депортировать.

«Сотрудник полиции получил 55 тысяч рублей за непривлечение шести граждан Социалистической Республики Вьетнам к административной ответственности», – говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД РФ по Московской области, по факту произошедшего назначено проведение служебной проверки. По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Также в производстве следственных органов ГСУ СК России по Московской области находится уголовное дело по факту изнасилования гражданки Вьетнама (часть 2 статьи 131 УК РФ). До настоящего времени лица, причастные к совершению преступления не установлены. По уголовному делу проводятся акушерско-гинекологическая, генетическая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что офицер МО МВД России «Павлово-Посадский» организовал банду, терроризирующую местных предпринимателей. Члены ОПГ, в которую, помимо полицейского, входил выходец из Таджикистана и местный рецидивист, похищали гастарбайтеров, требовали с них выкуп и насиловали женщин, которые отказывались платить деньги за свое освобождение.

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