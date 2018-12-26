РИАМО - 26 дек. Систему «мобильного избирателя» не будут применять по избирательным округам на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году, сообщил журналистам в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«На выборах депутатов в Мосгордуму система мобильного избирателя не будет работать внутри избирательного округа, загородных участков организовано не будет», – сказал Шапошников.

Он добавил, что тем не менее на московских парламентских выборах будут работать общественные наблюдатели, как это было организовано на выборах мэра Москвы в 2018 году.

«Загородные участки, в данном случае, и система «мобильного избирателя» организовываться не будут, так как у нас 45 одномандатных избирательных округов - мажоритарная система. Будет необходима другая технология», – резюмировал он.