РИАМО - 26 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу локомотивом, который помогает развиваться всей стране.

«Объем налогов, которые Москва перечисляет в федеральный бюджет со своей территории, равняется объему федеральной помощи всем регионам, это цифры примерно одинаковые. Это говорит о том, что Москва не отбирает, а наоборот, становится локомотивом развития и оказывает содействие и помощь в развитии всей страны», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24» в среду.

Столичный градоначальник отметил, что в Москве работают талантливые и трудоспособные люди.