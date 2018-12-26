РИАМО - 26 дек. Памятную доску на историческом здании Московской городской думы на улице Петровка в центре столицы планируют открыть 22 января, сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Двадцать второго января мы откроем памятную доску, установленную на здании Московской городской думы на Петровке, 22. В этом здании дума работала с 1994 по 2014 год», – сказал Шапошников.

Он добавил, что весной следующего года планируется завершить цикл научно-практических конференций по истории московского парламентаризма, приуроченных к 25-летию Мосгордумы. Третья конференция будет посвящена работе Моссовета в период 1917-1993 годов. На 2019 год запланированы и другие юбилейные мероприятия.

«Выборы первого созыва состоялись 12 декабря 2018 года, и мы отмечали эту дату, проведя торжественное заседание в историческом здании думы. Однако, первые заседания, принятие первых нормативных актов состоялись зимой 1994 года и было бы неправильно не отметить эти даты. Поэтому юбилейные мероприятия будут продолжены в 2019 году», – отметил Шапошников.

Он добавил, что планируется переместить экспозицию, которая сейчас размещена в Музее Москвы, в стены думы и открыть ее для посетителей общественно-парламентского центра.