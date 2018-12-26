РИАМО - 26 дек. Московский театр «Уголок дедушки Дурова» объявил конкурс, в котором предложил жителям столицы придумать имена для трех слонят, прибывших из Мьянмы, победители получат по три пригласительных билета на любой спектакль, сообщил РИАМО представитель пресс-службы театра «Уголок дедушки Дурова».

«Для прибывших из Мьянмы слонят нужно придумать три женских имени, все три слоненка - девочки. Имена должны быть нерусскими, чтобы избежать (совпадения – ред.) с кем-то из дрессировщиков или служащих, это может ввести слонят в заблуждение. Имя должно быть коротким - до пяти букв - и звучным», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что результаты конкурса будут опубликованы после школьных каникул на сайте театра. Победители получат по три пригласительных на любой спектакль и фирменные майки с логотипом театра.

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