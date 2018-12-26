РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Водители троллейбусов в костюмах Дедов Морозов будут перевозить пассажиров Подольска в новогоднюю ночь, а кондукторы примерят наряд Снегурочки, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник МУП «Подольский троллейбус».

«Это уже стало доброй традицией. В текущем году в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января - ред.) водители подольских троллейбусов будут работать в костюмах Дедов Морозов, а кондукторы, соответственно, будут в образе Снегурочки», – сказал сотрудник.

Движение троллейбусов в новогоднюю ночь будет осуществляться с 23:30 (31 декабря) до 5:00 (1 января 2019 года).