РИАМО - 26 дек. В Московской области в праздничные дни будут приняты дополнительные меры по усилению безопасности и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на электросетевых объектах, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В электросетевых компаниях усилен контроль над работой оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Он отметил, что с руководителями служб режима и безопасности проведены инструктажи о необходимости повышения бдительности, усиления охраны и пропускного режима на территории объектов.

«Особое внимание при этом обращено на антитеррористическую защищенность объектов. Также проверена готовность средств пожаротушения», – подчеркнул Неганов.

По его словам, для ликвидации возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций в готовности крупнейших энергокомпаний Подмосковья АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» находятся 745 бригад в составе более 4,5 тысяч человек, оснащенных спецтехникой и всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами.

«В целом, созданная группировка позволит ликвидировать в случае необходимости аварийные ситуации на объектах энергетики. Предпринятые энергетиками меры позволят обеспечить максимально надежное энергоснабжение праздничных мероприятий, проводимых в Московской области», – заключил министр.