РИАМО - 26 дек. Арабский бизнес готов инвестировать в развитие проектов в России и открыт для переговоров, в связи с этим Корпорация развития Московской области (КРМО) начинает активное сотрудничество с арабскими инвесторами при содействии Российско-Арабского Делового Совета, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя генерального директора КРМО Максима Черешнева, арабский бизнес заинтересован в развитии проектов в сфере государственно-частного партнерства.

«Мы на прошедшей встрече договорились подписать соглашение о сотрудничестве с Российско-Арабским Деловым Советом уже в начале 2019 года. Я думаю, что Московская область, как регион с мощной научно-производственной базой, имеет хороший потенциал для развития сотрудничества с арабскими странами», – отметил Черешнев.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, партнеры из арабских стран проявляют большое внимание, в первую очередь, к высокотехнологичным инвестиционным проектам.

«В Подмосковье восемь наукоградов, которые специализируются на самых разных сферах – от ракетостроения до биомедицины. Также в области работает около 100 вузов, обеспечивая регион высококвалифицированными кадрами. Научный и кадровый потенциал позволяют Московской области запускать высокотехнологичные проекты, которые, безусловно, могут быть интересны и арабским инвестфондам, и непосредственно инвесторам», – подчеркнул Хромов.