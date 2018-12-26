РИАМО - 26 дек. В среду в Подмосковье и Москве может выпасть еще 2 сантиметра снега, и к Новому году в регионе сугробы будут, как в конце зимы, сообщается на сайте «Метеовести».

«К утру 26 декабря высота снежного покрова в столице, на ВДНХ составляет 28 сантиметров. На северо-западе столицы, в Тушине высота сугробов достигает 30 сантиметров, в Измайлове снега нападало 35 сантиметров. По области высота снежного покрова почти в тех же пределах - от 21 сантиметра в Клину до 33 сантиметров в Коломне», – говорится в сообщении.

В среду в Московском регионе выпадет еще 1-2 сантиметра снега. Снега в Подмосковье и Москве под Новый год будет, как в конце зимы.

Ранее синоптики сообщали, что снегопад в Московском регионе усилится к вечеру среды и продолжится в ночь на 27 декабря. Снегопад ослабеет только днем 27 декабря.