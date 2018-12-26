РИАМО - 26 дек. Прибыль предприятий и организаций столицы в январе-сентябре 2018 года без учета малых предприятий, банков и страховых организаций составила более 3,311 триллиона рублей, говорится в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Финансовый результат работы предприятий и организаций столицы за этот период составил 2,749 триллиона рублей, что на 43,3% больше аналогичного периода в 2017 году. Прибыль организаций достигла уровня в 3,311 триллиона рублей, убыток составил 561,71 миллиарда рублей», – отмечается в сообщении.

Количество убыточных предприятий, по данным на 1 октября 2018 года, в Москве сократилось по сравнению с ситуацией в начале сентября. Так, в начале октября в столице зафиксировали 1538 убыточных предприятий, что составляет 27,4% от общего числа обследованных организаций. 1 сентября таких организаций было 1609.

По состоянию на 1 октября кредиторская задолженность организаций осталась на уровне предыдущего месяца и составила 17,91 триллиона рублей, доля просроченной задолженности — 8,6%.

Дебиторская задолженность на 1 октября увеличилась на 1%, по сравнению с предыдущим месяцем, и составила 17,024 триллиона рублей. Доля просроченной задолженности – 5,1%.