РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Екатериной Вдовиной провели акцию «Безопасные каникулы», рассказав старшеклассникам о технике безопасности при использовании пиротехники, также детям напомнили о безопасном поведении на катках и ледяных горках, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Целью мероприятия стало повышение уровня правовой грамотности подрастающего поколения, профилактика и предупреждение детского травматизма.

«Полицейские рассказали ребятам о нормах административного и уголовного законодательства России и ответственности за их нарушения. Особое внимание уделили мерам личной безопасности на улицах и в быту. Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала подросткам о правилах использования праздничной пиротехники, напомнила о безопасном поведении на катках и ледяных горках», – говорится в сообщении.

По итогам встречи полицейские поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали ярких и незабываемых зимних каникул.

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