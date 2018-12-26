В преддверии Нового 2019 года поднялась очередная волна моды на минипигов – живых символов года раскупают, как горячие пирожки. Даже эпатажный Сергей Шнуров пришел на шоу к Урганту с карликовой свиньей на поводке. Сейчас в тренде – супермаленький формат свинок, которых удобно держать в квартире. Хозяйка клуба минипигов «Моя хрюня» из подмосковной Балашихи Ксения Ремизова рассказала РИАМО, как не ошибиться при покупке минипига, и развеяла мифы о свиньях.

10 кг и пятачок

Разведением минипигов Ксения занялась пять лет назад, когда приобрела первого экзотического питомца.

Сейчас в питомнике у Ксении – только супермикропиги – совсем крохотные свинки, которых проще всего содержать в обычной квартире. Поросенок супермикропига буквально умещается на ладони.

По ее словам, на данный момент выделяют три основных вида карликовых свинок: минипиги, или вислобрюхие, весом от 40 до 120 кг; микропиги – до 30 – 40 кг, и супермикропиги, которые весят не более 10 кг.

«Поросята могут набирать вес в течение всей жизни, поэтому сидят на вегетарианской диете», - объясняет заводчица. Обед у свинок – два раза в день, в рацион входят тыква, брокколи, шпинат, морковка и каши. Также хрюшкам необходим комплекс витаминов и минералов.

В среднем карликовые свинки приносят потомство 1-2 раза в год и могут родить до 10 поросят за раз.

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Какие минипиги в тренде

По словам Ксении, перед Новым 2019 годом спрос на ее питомцев сильно возрос – начиная с сентября, поступило уже более 200 заказов.

«Сейчас в тренде мини- и микропиги белого цвета, а в прошлом году в основном все хотели бурых или пятнистых», - отмечает она.

Приобретают миниатюрных свиней совершенно разные люди, в том числе представители творческих профессий. Стоимость вислобрюхой породы составляет примерно 5000 рублей, микропиги и супермикропиги обойдутся значительно дороже – в 40 000 рублей.

Поросят не продают кому попало, в том числе в зоопарки и на подарок. Будущий владелец должен быть совершеннолетним и забрать свинку лично в руки, а также сообщать заводчику о процессе роста питомца, говорит Ксения.

Если вы боитесь, что вас обманут при покупке минипига и подсунут обычную свинью под видом элитного поросенка, Ксения советует обратить внимание на его морду.

«Некоторые продают вислобрюхих поросят, которых покупатели принимают за микропигов. Распознать ловушку легко: у вторых более вытянутая мордочка и приплюснутый лоб», - отмечает заводчица.

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Мифы о свинках

Вопреки стереотипам, свинки – чистоплотные животные, поэтому готовьтесь купать своего минипига чуть ли не каждый день, говорит Ксения. Из-за чувствительности кожи животного при мытье используется детская косметика и шампунь «без слез». Также необходимой процедурой ухода за минипигом является подрезание копыт, чтобы они не мешали поросенку при ходьбе.

Еще одна особенность карликовых свинок, которая может удивить – их интеллект. По словам заводчицы, по уровню развития они соответствуют трехлетнему ребенку. Как уверяет Ксения, эти животные даже понимают человеческую речь.

Воспитывать поросят нетрудно, ведь они – социальные животные и даже способны подстраиваться под хозяина. Например, если человек ведет активный образ жизни, то и питомец будет подвижным. К тому же, каждый поросенок обладает своим уникальным характером.

Социальные животные

У поросят есть забавные повадки: когда они хотят поприветствовать хозяина – радостно хрюкают, а когда проявляют любопытство – машут хвостиком, рассказывает хозяйка питомника.

Карликовые свинки не агрессивны, а если животные чем-то возмущены, то могут просто уйти или несильно укусить обидчика.

Домашних свинок можно выгуливать на улице. Обычная температура их тела составляет 39 градусов, поэтому, чтобы малыши не мерзли, их одевают в теплые свитера и курточки, а дома питомцев укладывают спать на грелку, которая выполняет роль теплой компании, к которой они привыкли.

Питомцы Ксении участвуют в концертных шоу: шестеро четвероногих артистов танцуют, проходят через колечко и даже играют на маленькой гавайской гитаре. Свинки выступают в хосписах и детских домах, а к новогодним праздникам подготовлен специальный трюк – хрюшки вытягивают бумажки с предсказаниями на 2019 год.

Главная звезда питомника – бурый супермикропиг Черешня, которая сыграла эпизодическую роль в сериале «Гражданский брак» и выступала на мероприятии со звездами «Муз-ТВ».