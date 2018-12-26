РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. В Подольске к 9 годам колонии строгого режима приговорили уроженца Таджикистана, который в 2013 году нанес ножевые ранения своему знакомому на почве ревности, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

В январе 2013 года Ориенфари Мастонзоду, находясь в лесном массиве рядом с сельским поселением Лаговское Подольска, на почве ревности совершил убийство своего знакомого. Он нанес ему не менее 47 ударов ножом в область жизненно-важных органов потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался, а Мастонзоду скрылся. Родственники долго разыскивали пропавшего, обращались в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. В сентябре 2017 года грибники в лесу нашли скелетированные останки человека.

«В ходе осмотра места был найден паспорт и одежда потерпевшего, а также проведена экспертиза, которая подтвердила, что останки принадлежат пропавшему в январе 2013 года мужчине. Собранные следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики Таджикистан Ориенфари Мастонзоду. Он признан виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что следствием был проведен большой объем работы по установлению убийцы и закреплению доказательственной базы. Расследование усложнялось давностью событий, а также тем, что преступление было совершено в условиях неочевидности. В ходе расследования также была установлена причастность Мастонзоду к причинению тяжких телесных повреждений своей знакомой.

Приговором суда Мастонзоду было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.