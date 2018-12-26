РИАМО – 26 дек. Федеральная налоговая служба (ФНС) и министерство спорта согласовали проект новой антитабачной концепции, в рамках которого планируется снизить потребление табака до 5% за 30 лет, после этого начнется его вывод из легального оборота, передает ТАСС.

«Проект концепции согласовали ФНС и Минспорт. Документ допускает, что после 2050 года сигареты постепенно будут выведены из оборота в РФ», – говорится в сообщении.

Минздрав планирует снизить долю курящих россиян с 30,9% (показатель в 2016 году) до 5% в 2040–2050 годах.

Пока документ находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Проектом новой стратегии запланировано снижение потребления табака на 0,5 процентных пункта ежегодно.