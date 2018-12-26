РИАМО - 26 дек. Депутаты Московской городской думы одобрили проект постановления, утверждающий смету расходов на обеспечение деятельности Мосгордумы в 2019 году в сумме почти 1,7 миллиарда рублей, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Мосгордума постановляет утвердить смету расходов на обеспечение деятельности Московской городской думы в 2019 году в сумме 1,694 миллиарда рублей», – значится в документе.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, Мосгордума при составлении сметы расходов руководствовалась основными параметрами социально-экономического развития Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, методическими указаниями столичного департамента финансов по формированию бюджетных ассигнований, а также реальными потребностями, необходимыми для обеспечения деятельности думы в следующем году.

«Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год составляет почти 1,7 миллиарда рублей, что на 6% больше бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности думы в 2018 году. <…> Расходы на закупку товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение деятельности аппарата думы, составляют порядка 730,9 миллиона рублей, что почти на 6,9 миллиона рублей или 0,9% больше аналогичных расходов 2018 года», – уточняется в документе.

Вместе с тем в 2019 году предусмотрено уменьшение объема бюджетных ассигнований в рамках прочих работ, услуг на 2,8%, что объясняется проведением в 2018 году основных мероприятий, связанных с празднованием 25-летия Московской городской думы.

«Бюджетные ассигнования на эксплуатацию информационных систем и ресурсов на 2019 год предусмотрены в объеме порядка 100,9 миллиона рублей, которые будут направлены на финансирование расходов по замене устаревшей вычислительной техники для обеспечения ее бесперебойной работы, а также на развитие и сопровождение информационных систем Мосгордумы, предназначенных для обработки проектов и принятых нормативных правовых актов, анализа законодательства в рамках плановой законотворческой деятельности в Мосгордуме», – значится в документе.

Также ассигнования направят на организацию работы сайта думы для обеспечения качественного уровня взаимодействия с жителями.

В целом проект постановления Мосгордумы «О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской думы в 2019 году» подготовлен в соответствии с законом Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».