РИАМО - 26 дек. Празднование новогодней ночи в ресторане Подмосковья обойдется в среднем до 3700 рублей, по сравнению с прошлым годом цены возросли незначительно, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Многие жители региона уже запланировали свои каникулы, а также встречу праздника, а некоторые только приступают к планированию. Кто-то будет отмечать дома с семьей, а кто-то предпочтет провести эту праздничную ночь в каком-нибудь заведении.

«По сравнению с прошлым (2017 годом – ред.) годом цены на празднование Нового года на предприятиях общественного питания выросли не значительно, в рамках общей инфляции», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что все чаще жители Подмосковья выбирают для празднования Нового года кафе, рестораны и бары, так как это значительно экономит время – нет необходимости в подготовке праздничного стола.

«В этом году в Московской области будут открыты и готовы принять гостей в новогоднюю ночь порядка 2500 баров, кафе и ресторанов, а это около 180 тысяч посадочных мест. Для гостей в заведениях будет организована специальная праздничная программа, чтобы все смогли встретить Новый год ярко. Но большинство заведений уже забронированы», – уточнил министр.

Посаженников подчеркнул, что средний чек на человека составит 3700 рублей.

«В эту стоимость входят закуски, салаты, горячие блюда и напитки. А в некоторых кафе и ресторанах будет действовать система «все включено», где за стоимость новогоднего билета предоставляется питание в формате шведский стол с неограниченным количеством подходов», – перечислил он.

В этом году дешевле всего празднование Нового года жителям и гостям Московской области обойдется в Талдомском муниципальном районе и в городских округах Талдом, Егорьевск, Озеры, Серебряные Пруды, Шаховская, а самые высокие цены – в Одинцовском и Раменском муниципальных районах и городских округах Подольск, Люберцы, Химки, Балашиха и Красногорск.