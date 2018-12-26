РИАМО - 26 дек. ФСК ЕЭС инвестирует более 4,4 миллиарда рублей в реконструкцию подстанции «Пахра», обеспечивающей электроснабжение городского округа Домодедово, мощность энергообъекта вырастет более чем вдвое – с 750 МВА до 1700 МВА, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Реализация проекта даст импульс развитию городского округа Домодедово Московской области, где проживает 172 тысячи человек и расположены крупные промышленные и инфраструктурные объекты, включая международный аэропорт», – отметил министр энергетики региона Леонид Неганов.

Он отметил, что оборудование подстанции будет размещено в закрытых помещениях, что позволит полностью защитить его от воздействия окружающей среды, существенно продлить срок службы, повысить надежность и безопасность работы.

Энергообъект будет оснащен комплектными распределительными устройствами с элегазовой изоляцией на напряжение 110-500 кВ, современными микропроцессорными терминалами релейной защиты и автоматики. Для размещения силовых автотрансформаторов сооружаются камеры, оборудованные системой газового пожаротушения. Управление подстанцией будет полностью автоматизировано.

Сейчас идет строительство кабельных тоннелей и зданий для размещения коммутационного и трансформаторного оборудования. Полное завершение проекта планируется в 2020 году.

Подстанция 500 кВ «Пахра» была введена в эксплуатацию в 1963 году. Она входит в состав Московского энергокольца 500 кВ, включающего в себя девять питающих центров и линии электропередачи общей протяженностью 376 километров. Кольцевая схема электроснабжения мегаполисов считается наиболее надежной – в случае выхода из строя одного из «звеньев» подача электроэнергии может быть осуществлена от других источников.