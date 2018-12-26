РИАМО - 26 дек. Подмосковный спортсмен Сергей Ходос стал обладателем Кубка России по фехтованию, соревнования проходят с 20 по 29 декабря в Сочи, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Победителем в личной мужской шпаге стал подмосковный спортсмен Сергей Ходос. В финале он за явным преимуществом (14:6) выиграл у Никиты Глазкова из Москвы», – отмечается в материале.

В матче за бронзу сошлись два представителя Москвы – Сергей Бида оказался сильнее Алана Фардзинова.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсмена с наградой.

«Подмосковный фехтовальщик Сергей Ходос подтвердил свой класс, второй год подряд выиграв Кубок России в мужской шпаге. <…> Фехтование в Московской области неизменно остается на высоком уровне. На подходе 19-летняя Анастасия Солдатова, ставшая второй в шпаге на этом же Кубке России», – отметил министр.